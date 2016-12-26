"Уральские авиалинии" выполняют рейсы в Таджикистан по расписанию

ДУШАНБЕ, 28 дек – РИА Новости, Лидия Исамова. Авиакомпания "Уральские авиалинии" выполняет рейсы в Таджикистан без ограничений, так как не получила официального уведомления авиавластей Таджикистана о приостановке полетов, сообщили РИА Новости в представительстве авиакомпании в Душанбе.

"Мы не получали официального уведомления от авиационных властей Таджикистана о приостановке рейсов из некоторых российских городов. В связи с этим авиакомпания продолжает выполнять рейсы в эту страну по графику в полном объеме", — сказали в представительстве.

Минтранс РФ 22 декабря сообщил, что по итогам состоявшийхся в Москве переговоров Таджикистан не разрешил авиакомпании "Ямал" полеты в страну из подмосковного аэропорта "Жуковский". В ответ на это Москва с 23 декабря приостановила рейсы таджикской "Сомон Эйр" в российские регионы. При этом полеты в Москву и Санкт-Петербург под ограничения не попали. А Таджикистан в свою очередь отменил рейсы в страну авиакомпании "Уральские авиалинии" из четырех городов РФ.

Позднее авиакомпания "Сомон Эйр", полеты которой в четыре города России были запрещены, начала выдавать деньги пассажирам за приобретеннные билеты на рейсы Душанбе-Оренбург, Душанбе-Краснодар, Душанбе-Иркутск и Душанбе-Красноярск.

"Сомон Эйр" уже отменила пять рейсов, начиная с 23 по 26 декабря по направлению в эти четыре города России. Всем пассажирам были возвращены все средства, потраченные ими на приобретение билетов", — сказал РИА Новости пресс-секретарь "Сомон Эйр" Тимур Бандишоев.