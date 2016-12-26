Губернатор Свердловской области рассказал о ремонте дорог в Серебрянке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 дек – РИА Новости. Реконструкция дороги села Серебрянка в Свердловской области, о котором в минувшую пятницу шла речь на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, будет вестись поэтапно, сообщил в понедельник губернатор региона Евгений Куйвашев на пресс-конференции, посвященной итогам 2016 года.

О проблемах села Серебрянка рассказал Путину журналист одного из уральских изданий. По его словам, село в прошлом году во время распутицы было полностью отрезано от внешнего мира. Старики вынуждены были брать продукты в долг, так как не могли добраться до Тагила и получить деньги. Президент пообещал обратить внимание губернатора Свердловской области на проблемы села. Департамент информационной политики губернатора региона в пятницу заявил, что проблемы села Серебрянка решаются.

Как заявил в понедельник Куйвашев, еще в 2015 году на выравнивание полотна трассы, ведущей в Серебрянку, было выделено 11 миллионов рублей.

"Сложность здесь вот в чем – суточная загруженность дороги составляет 300 автомобилей в сутки, ее протяженность около 50 километров. На полный ремонт требуется не менее 1,5 миллиарда рублей. Сразу все необходимые деньги выделить сложно. В этом году мы включили в работу отдельные участки дороги. Продолжим в 2017-м. Быстро сделать не получится. Это достаточно финансово емкая работа", — сказал губернатор.