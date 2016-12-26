В подмосковном Королеве собирают вещи для пострадавших в результате пожара

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Сбор вещей первой необходимости для пострадавших в результате крупного пожара проводится в подмосковной Королеве, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
"Прямо сейчас в центре "Костино" проходит экстренное совещание администрации. Решается вопрос, как наиболее оперативно помочь погорельцам. Один пострадавший в реанимации. У многих сгорели паспорта. Принято решение максимально быстро восстановить документы", — отметил собеседник агентства.
Как отметили в администрации Королева, сейчас для пострадавших производится сбор вещей первой необходимости в ДК "Костино", в городе создан штаб по ликвидации пожара и помощи пострадавшим.