В Рязани завершили ремонт подъезда в доме, где произошел взрыв газа

ВОРОНЕЖ, 26 дек — РИА Новости. Первый подъезд дома в Рязани, где произошел взрыв бытового газа, полностью отремонтирован, жильцы начали заселяться в свои квартиры, сообщила в понедельник РИА Новости министр печати и массовых коммуникаций Рязанской области Ольга Чуляева.

Взрыв бытового газа произошел 23 октября на верхних этажах 10-этажного дома в 1-м Осеннем переулке в 04:36 мск. В результате взрыва произошло частичное разрушение трех верхних этажей, в том числе двух жилых. Погибли семь человек. Правительство региона сообщало о 16 пострадавших, четверо из них были госпитализированы. В доме зарегистрированы 253 человека, в том числе 51 ребенок, были эвакуированы 102 жильца. Подъезд, менее пострадавший от взрыва, был отремонтирован и к концу ноября заселен. Подъезд, где непосредственно произошло ЧП, планировалось отремонтировать и начать заселение к 25 декабря.

"Закончили ремонт первого подъезда. Все сделали. Вчера подключили газ, доделали даже квартиры. Начали заселять жителей", — сказала собеседница агентства.

Власти приняли решение не восстанавливать разрушенные три этажа первого подъезда дома, и тем 11 семьям, чьи квартиры восстановлению не подлежат, вручили документы на новые квартиры. На приобретение жилья из регионального бюджета по распоряжению губернатора Олега Ковалева было направлено 40 миллионов рублей.

По факту взрыва следствие возбудило уголовное дело по статье "производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц". Санкция данной статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.