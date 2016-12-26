Родные артистов, погибших при крушении Ту-154, вылетят в Москву во вторник

КРАСНОЯРСК, 26 дек — РИА Новости. Родственники погибших красноярских артистов Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова — Артёма Тарасенко, Александра Разумова и Алексея Моргунова, погибших при крушении Ту-154 в районе Сочи, вылетят во вторник в Москву на опознание, сообщила журналистам министр культуры Красноярского края Елена Мироненко.

"Завтра утром родные вылетают в Москву, чтобы на базе госпиталя Минобороны пройти все соответствующие процедуры. Все обеспечение будет за счет края, и дальнейшие процедуры край также возьмет на себя", — сказала Мироненко.

Она добавила, что ансамбль должен был выступать в Красноярском крае в 2017 году. "На борту был Антон Губанков — руководитель департамента культуры Минобороны. Две недели назад мы обсуждали с ним планы о сотрудничестве с краем. У нас была договоренность – ансамбль должен был выступить в нашем крае в 2017 году", — сказала Мироненко.

Как уточняется, артисты в разное время прошли обучение в красноярских учреждениях сферы искусства и заняли достойное место в основном составе одного из лучших военных ансамблей мира. Каждый из них был принят в состав знаменитого ансамбля имени Александрова практически сразу после окончания учебы.

Президент России Владимир Путин объявил 26 декабря днем траура по погибшим в этой катастрофе.