Губернатор Кубани и мэр Сочи посетили молебен в аэропорту Адлера
09:4126.12.2016
(обновлено: 11:06 26.12.2016)
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СОЧИ, 26 дек — РИА Новости. В понедельник в 9 утра в аэропорту Сочи прошёл молебен о погибших в авиакатастрофе Ту-154, сообщает корреспондент РИА Новости.
Министр транспорта РФ Максим Соколов, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и мэр Сочи Анатолий Пахомов посетили в 9 утра молебен в часовне имени Архангела Михаила. Министр, губернатор и мэр поставили свечи в память о погибших.
В понедельник в городе объявлен траур, приспущены флаги.
Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. Соколов возглавил правительственную комиссию по расследованию авиакатастрофы.
Свечи памяти погибших при крушении Ту-154 в Сочи
Жители Сочи накануне вечером принесли цветы к Южному молу морского порта и зажгли свечи в память о погибших при крушении самолета Ту-154 в акватории Черного моря.
Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира.
В понедельник в 9 утра в аэропорту Сочи прошёл молебен о погибших в авиакатастрофе Ту-154.
В Сочи спустили траурные венки на воду в знак солидарности с родственниками погибших.
Акция памяти погибших при крушении самолета Ту-154 в акватории Черного моря в Сочи.
Заупокойные богослужения по жертвам крушения самолета минобороны Ту-154 пройдут в понедельник во всех храмах Русской православной церкви.
Акция памяти погибших при крушении самолета Ту-154 в акватории Черного моря в Сочи.
Понедельник, 26 декабря, объявлен в России днем траура по погибшим в авиакатастрофе.
Акция памяти погибших при крушении самолета Ту-154 в акватории Черного моря в Сочи.
Акция памяти погибших при крушении самолета Ту-154 в акватории Черного моря в Сочи.
Акция памяти погибших при крушении самолета Ту-154 в акватории Черного моря в Сочи.