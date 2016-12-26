Школы в Иваново возобновили занятия после карантина по ОРВИ

ВОРОНЕЖ, 26 дек — РИА Новости. Учебный процесс возобновился в школах Иваново после 12-дневного карантина, объявленного из-за эпидемии ОРВИ, сообщил в понедельник РИА Новости представитель горадминистрации.

Роспотребнадзор ввел в Иваново с 14 декабря карантин по ОРВИ. На период карантина в городе было ограничено проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, а во всех школах до особого распоряжения приостановлен учебный процесс. 19 декабря внеплановые каникулы продлили.

"С сегодняшнего дня учебный процесс в школах города возобновлен", — сказал собеседник агентства.

При этом все новогодние мероприятия, запланированные в городе на 26 декабря, перенесены из-за траура, объявленного по погибшим при крушении самолета Ту-154 под Сочи.