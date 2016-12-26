Власти не считают целесообразным усиливать безопасность в аэропортах

СОЧИ, 26 дек — РИА Новости/Прайм. Власти РФ не видят необходимости во введении дополнительных мер безопасности в аэропортах в связи с крушением Ту-154, сообщил министр транспорта Максим Соколов.

"Безопасность аэропортов как гражданских, так и находящихся в ведомственном пользовании, установлена требованиями Воздушного кодекса РФ, Международной организации гражданской авиации — ИКАО, поэтому эти требования достаточно строгие, и они соблюдаются всеми аэропортами, проверки организуются регулярно", — заявил министр журналистам.

"Мы сейчас не видим целесообразности устанавливать какие-то особые дополнительные меры в связи с катастрофой по требованиям как авиационной, так и транспортной, антитеррористической безопасности", — отметил он.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. Соколов возглавил правительственную комиссию по расследованию авиакатастрофы.