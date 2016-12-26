У родных погибших при крушении Ту-154 начали брать биоматериал

СОЧИ, 26 дек — РИА Новости/Прайм. У родственников погибших в результате крушения Ту-154 над Черным морем начали брать биоматериал на анализы, сообщил замминистра обороны Павел Попов.

"В соответствии с планом было принято решение об отправке тел погибших в Москву. Эта работа выполнена, в течение получаса ожидается посадка самолета в Москве, и будут все установленные порядком процедуры проводиться в Москве", — заявил Попов на совещании в понедельник.

"Вчера в 21.00 состоялась встреча с первой частью родственников, в основном, коллектива, более 77 членов нашего ансамбля. Также проведены первые работы, связанные с забором биоматериала", — отметил он.

Замминистра добавил, что через несколько часов спецборт доставит некоторых родственников погибших в Москву. "На сегодняшний день сюда прибыло 12 человек, членов семей, они в Сочи. Через три часа специальный борт Минобороны осуществит их отправку и перевозку в Москву. У нас практически со всеми членами семей установлен адресный контакт, с ними проводится работа", — сказал Попов.

Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.