Во Владивостоке в соборе пройдет панихида по погибшим в катастрофе Ту-154

ВЛАДИВОСТОК, 26 дек — РИА Новости. Панихида по погибшим в авиакатастрофе Ту-154 пройдет в понедельник в Покровском кафедральном соборе во Владивостоке, сообщает Владивостокская епархия.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение близ Сочи в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

Президент России Владимир Путин объявил 26 декабря днем траура по погибшим в этой катастрофе.

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"Сегодня в Покровском кафедральном соборе (Океанский проспект, 44) состоится панихида по погибшим. Богослужение совершит ключарь собора протоиерей Александр Талько. Панихида начнется сразу по окончании Божественной литургии — около 10.30 местного времени (03.30 мск)", — сообщает епархия.