В Еврейской АО стартовал конкурс по подбору имен тигрят спасенной тигрицы

ВЛАДИВОСТОК, 26 дек — РИА Новости. Государственный природный заповедник "Бастак" в Еврейской АО объявил конкурс по подбору имен для тигрят, детей амурских тигров Золушки и Заветного, сообщается на сайте заповедника.

В феврале 2012 года в тайге на юго-западе Приморского края охотники нашли маленькую тигрицу, ей было около шести месяцев, и она погибала от истощения и обморожения. Ее отловили и после карантина и лечения поместили в Центр реабилитации, где провели специальный курс восстановления. Тигрицу назвали Золушкой. В начале 2013 года ее выпустили в заповедник "Бастак", где уже обитал одинокий самец Заветный, с которым тигрица, предположительно, создала пару. В 2015 году Золушка принесла первое потомство.

На сайте заповедника отмечается, что в конкурсе могут принимать участие жители всех регионов России любого возраста, каждый участник может направить не более трех имен, а предложения принимаются на электронный адрес заповедника: bastak@yandex.ru

"Конкурс проводится в два этапа. Первый этап — прием вариантов от участников конкурса до 15 января 2017 года. Лучшие идеи выберут и сформируют в "шорт-лист" для голосования. Имена будет выбирать жюри, в состав которого войдут сотрудники заповедника, представители СМИ и члены научно-технического совета заповедника. По итогам первого этапа будет опубликован протокол", — говорится в сообщении.

Второй этап — выбор имен для тигрят. Голосование за имя из списка будет проводиться на сайте заповедника http://bastak-eao.ru с 12.00 16 января по 12.00 26 января 2017 года. Выбранные имена тигрят и победители конкурса будут представлены 27 января 2017 года в день празднования юбилея заповедника.

Три первых участника, приславших вариант, который победит в конкурсе, получат памятные подарки.