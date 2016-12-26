В Орле почтут память погибших в катастрофе Ту-154

БРЯНСК, 26 дек — РИА Новости. Траурные мероприятия в память о четверых выпускниках вуза, погибших при крушении Ту-154 под Сочи, пройдут в Орловском государственном институте искусств и культуры в понедельник, 26 декабря, сообщила РИА Новости доцент кафедры хорового дирижирования вуза Людмила Малацай.

Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром, что с радаров пропала отметка самолета Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. Минобороны уточнило, что фрагменты корпуса Ту-154 обнаружены в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров. В воскресенье вечером Минобороны сообщило об обнаружении 11 тел погибших при крушении самолета.

"В 10.15 на второй паре собираемся все в хоровом классе — нашем камерном зале… Студенты, профессорско-преподавательский состав, концертмейстеры, выпускники…" — сказала собеседница агентства.

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Как рассказала преподавательница, трое из погибших при крушении самолета были вокалистами, выпускниками Орловского государственного института искусств и культуры, окончившими факультет художественного творчества по специальности "академический хор".

"Из моих погибли трое — Димка Литвяков, Боречка Сулейманов и Аркашка Узловский…. У (еще одного выпускника — ред.) Папкина погибла жена", — сказала она.

Литвяков и Сулейманов были родом из Брянской области, им было по 30 лет. Самый молодой из погибших учеников Малацай — Узловский, ему в этом году исполнилось 23 года. Позднее стало известно, что в разбившемся Ту-154 вместе с вокалистами на борту самолета находилась выпускница кафедры хореографии того же института Надежда Марченкова, в списках он значится под фамилией Игнатьева.

© Инфографика Перейти в фотобанк Крушение самолета Ту-154 в Сочи

По самым последним данным военного ведомства, на борту воздушного судна находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".