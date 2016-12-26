Правительство обсудит субсидии для регионов на реабилитацию инвалидов

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Правительство России на заседании в понедельник обсудит распределение субсидий в 2017 году на госпрограмму "Доступная среда" до 2020 года, направленных на формирование системы реабилитации и абилитации инвалидов, сообщает пресс-служба правительства.

"В федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов в 2017 году на реализацию мероприятия госпрограммы, направленного на проведение пилотного проекта по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, предусмотрены субсидии бюджетам субъектов Федерации в объеме 300 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что принятие проекта позволит обеспечить финансирование мероприятия госпрограммы в Пермском крае и Свердловской области, в которых отработают систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, которую потом предполагается распространить во всех субъектах РФ.