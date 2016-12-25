Медведев утвердил состав правкомиссии по расследованию крушения Ту-154

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил состав правительственной комиссии, созданной для оказания помощи пострадавшим и семьям погибших в катастрофе самолета Ту-154 в районе Сочи, сообщается на сайте правительства.

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Согласно сообщению, председателем комиссии назначен министр транспорта РФ Максим Соколов, его заместителем — глава Росавиации Александр Нерадько, заместителями председателя комиссии — замминистра обороны Николай Панков и Павел Попов.

Кроме того, в состав комиссии вошли замминистра внутренних дел РФ Михаил Ваничкин, руководитель Федеральной службы по труду и занятости Всеволод Вуколов, первый заместитель министра здравоохранения Игорь Каграманян, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, заместитель министра труда и социальной защиты Григорий Лекарев, замглавы МЧС Александр Чуприян.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © МЧС РФ Спасатели на кораблях и вертолетах искали обломки Ту-154 в Черном море

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.