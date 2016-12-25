Правкомиссия просит родных жертв крушения Ту-154 приехать для опознания

Правительственная комиссия попросила родственников погибших при крушении Ту-154 прибыть в Москву для опознания, заявил министр транспорта РФ Максим Соколов.

"Основные мероприятия и организация работы с родственниками по решению правительственной комиссии будут проходить в Москве в Министерстве обороны, куда будут доставлены тела погибших и фрагменты этих тел для опознания и проведения экспертизы на генетическом уровне. Поэтому всех родственников прошу прибыть непосредственно в министерство обороны", — сообщил министр в ходе брифинга.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © RT Глава Минтранса назвал основные цели комиссию по расследованию крушения Ту-154

"Но всех участников я прошу обеспечить необходимую работу с родственниками как в Москве, так и в случае их нахождения в Сочи. Им должна быть оказана необходимая психологическая поддержка и помощь при размещении в гостиницах Сочи и дальнейшее направление в Москву для забора генетического материала", — добавил Соколов.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

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