Военные судмедэксперты проведут генетический анализ тел погибших в крушении

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Генетическую экспертизу тел погибших в авиакатастрофе Ту-154 проведут судмедэксперты Минобороны РФ, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

В Минтрансе России РИА Новости ранее сообщили, что опознание тел погибших проведут в Москве.

"Принято решение о доставке всех погибших в авиакатастрофе самолета Ту-154 Минобороны России в Москву для опознания и проведения генетической экспертизы специалистами 111-го главного государственного центра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Минобороны России", — говорится в сообщении.

Как уточняется, в район поиска продолжают прибывать дополнительные силы поисково-спасательного обеспечения – корабли, водолазы и авиационная техника. По данным ведомства, в поисках задействованы 32 судна и катера, 80 водолазов, пять вертолетов, беспилотные летательные аппараты и телеуправляемые глубоководные аппараты.

"Дополнительно готовятся к переброске 1300 военнослужащих Южного военного округа. На аэродромах "Адлер" в постоянной готовности находятся 4 самолета Ил-76 военно-транспортной авиации", — говорится в сообщении.

Как добавили в Минобороны, в район поиска ожидается прибытие спасательных судов Черноморского флота, с оборудованием, позволяющим выполнять сложные водолазные работы на глубинах до 400 метров.

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Кроме того, для помощи родственникам пассажиров, находившихся на борту Ту-154, в здании Ансамбля песни и пляски имени Александрова создан оперативный штаб. В нем развернуты бригады военных психологов и медиков. В группах специалистов высококвалифицированные сотрудники лечебных учреждений Минобороны.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

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