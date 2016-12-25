Топилин поручил организовать работу по выплатам семьям погибших в Ту-154
17:1425.12.2016
(обновлено: 17:15 25.12.2016)
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин в связи с крушением самолета Ту-154 под Сочи поручил организовать работу по выплатам семьям погибших, сообщается на сайте министерства.
"Топилин в связи с крушением самолета Ту-154 дал ряд поручений об организации работы по выплатам семьям погибших. В правительственную комиссию в связи с крушением самолета Ту-154 в Сочи вошли заместитель министра труда и социальной защиты РФ Григорий Лекарев и руководитель Федеральной службы по труду и занятости Всеволод Вуколов", — говорится в сообщении.
Уточняется, что Пенсионному фонду России поручено провести оперативное установление членам семей погибших пенсии по случаю потери кормильца. Кроме того, Роструд должен организовать работу по расследованию несчастного случая и выявить, предусмотрены ли коллективными договорами или отраслевыми соглашениями выплаты в связи с несчастным случаем на производстве помимо выплат по обязательному социальному страхованию.
Поисково-спасательные работы на месте крушения Ту-154 в Сочи
На борту кроме военнослужащих были журналисты федеральных СМИ и артисты ансамбля имени Александрова.
Первый канал, НТВ и "Звезда" подтвердили гибель своих журналистов в авиакатастрофе.
В списке пассажиров значится и глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза. Она везла в Латакию медикаменты для госпиталя. В фонде надеются, что Глинка могла вылететь в Сирию другим рейсом.
Самолет упал в Черном море. Обломки фрагментов корпуса нашли в полутора километрах от побережья Сочи на глубине 50-70 метров.
Спасатели намерены круглосуточно вести поиски людей.
Опознание погибших потребует генетической экспертизы, считает директор Центра имени Сербского Зураб Кекелидзе.
В качестве основных версий падения Ту-154 рассматриваются техническая неисправность воздушного судна и ошибка в пилотировании.
Семьи погибших при крушении получат компенсации. Размер выплат для военных составит до 7,8 миллиона рублей, для гражданских лиц — 3 миллиона рублей.
Президент Владимир Путин поручил председателю правительства Дмитрию Медведеву сформировать комиссию по расследованию автокатастрофы.
В России 26 декабря объявлено общенациональным днем траура по погибшим в авиакатастрофе.
По данным министерства, для организации работы на месте в Сочи вылетел заместитель главного инспектора по труду, начальник управления государственного надзора в сфере труда Роструда Егор Иванов.
"Топилин и коллектив Минтруда России выражают глубокие соболезнования родственникам и близким погибших в авиакатастрофе", — говорится в сообщении министерства.
Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.
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