Топилин поручил организовать работу по выплатам семьям погибших в Ту-154

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин в связи с крушением самолета Ту-154 под Сочи поручил организовать работу по выплатам семьям погибших, сообщается на сайте министерства.

"Топилин в связи с крушением самолета Ту-154 дал ряд поручений об организации работы по выплатам семьям погибших. В правительственную комиссию в связи с крушением самолета Ту-154 в Сочи вошли заместитель министра труда и социальной защиты РФ Григорий Лекарев и руководитель Федеральной службы по труду и занятости Всеволод Вуколов", — говорится в сообщении.

Уточняется, что Пенсионному фонду России поручено провести оперативное установление членам семей погибших пенсии по случаю потери кормильца. Кроме того, Роструд должен организовать работу по расследованию несчастного случая и выявить, предусмотрены ли коллективными договорами или отраслевыми соглашениями выплаты в связи с несчастным случаем на производстве помимо выплат по обязательному социальному страхованию.

По данным министерства, для организации работы на месте в Сочи вылетел заместитель главного инспектора по труду, начальник управления государственного надзора в сфере труда Роструда Егор Иванов.

"Топилин и коллектив Минтруда России выражают глубокие соболезнования родственникам и близким погибших в авиакатастрофе", — говорится в сообщении министерства.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

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