В Петербурге в связи с трауром отменили световое шоу

С-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек — РИА Новости. Световое шоу на Дворцовой площади, намеченное на 26 декабря, отменили в связи с объявленным в России днем траура, связанным с катастрофой Ту-154 в Черном море, говорится в сообщении пресс-службы администрации губернатора города.

"Завтрашний день — 26 декабря объявлен в России днем траура по погибшим в авиакатастрофе. Запланированное на этот вечер световое шоу на Дворцовой площади будет отменено", — отмечается в обращении губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко.

Губернатор Петербурга попросил жителей города по возможности не проводить в этот день предновогодние вечеринки и другие развлекательные мероприятия, а теле- и радиокомпании —воздержаться от показа увеселительных программ.

В обращении губернатора отмечается, что среди погибших были петербуржцы — Антон Губанков, Дмитрий Рунков, Оксана Бадрутдинова.

Губернатор выразил соболезнования в связи с гибелью людей в авиакатастрофе. "От имени всех петербуржцев выражаю искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа. В эти тяжелые дни жители нашего города разделяют горе каждой семьи, потерявшей родного человека", — говорится в тексте соболезнования Полтавченко.

Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром, что с радаров пропал самолет Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. Минобороны уточнило, что фрагменты корпуса Ту-154 обнаружены в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров.

По уточненным данным военного ведомства, на борту воздушного судна находились восемь членов экипажа и 84 пассажира — восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".

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