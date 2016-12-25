Врачи Сочи готовы оказать помощь родственникам жертв разбившегося Ту-154
СОЧИ, 25 дек — РИА новости, Ульяна Гребенникова. Врачи Сочи готовы оказать всю необходимую помощь родственникам пассажиров разбившегося самолета Ту-154, сообщает управление здравоохранения города.
Отмечается, что приведены в готовность силы и средства службы медицины катастроф города Сочи. Организовано дежурство бригад скорой медицинской помощи, в том числе и психолого-психиатрическая помощь в аэропорту Адлера.
"Управление здравоохранения администрации города Сочи готово оказать всю необходимую медицинскую помощь! Более 30 психологов готовы к прибытию родственников пострадавших. Количество специалистов будет увеличиваться и соответствовать количеству родственников. Служба судебно-медицинской экспертизы города Сочи обеспечивает работу экспертов", — говорится в сообщении.
Отмечается, что амбулаторно-поликлиническое звено, стационары и скорая помощь города полностью готовы к работе.
Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром о крушении самолета Ту-154. На борту воздушного судна находились восемь членов экипажа и 84 пассажира.
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Поисково-спасательные работы на месте крушения Ту-154 в Сочи
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