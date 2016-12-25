Минкультуры поможет увековечить память жертв катастрофы Ту-154
15:5025.12.2016
(обновлено: 15:54 25.12.2016)
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новость. Министерство культуры России выражает глубокие соболезнования и окажет всё необходимое содействие министерству обороны в оказании помощи семьям погибших и увековечивании их памяти, сообщила пресс-служба ведомства в воскресенье.
"С большой болью узнал о произошедшей сегодня авиакатастрофе, унёсшей жизни более 90 человек – артистов, общественных деятелей, служащих министерства обороны, журналистов, военных лётчиков. Это страшная утрата для всех нас. Из жизни ушли артисты ансамбля имени Александрова – главного военного художественного коллектива России", — говорится в телеграмме министра культуры РФ Владимира Мединского.
Министр подчеркнул, что ансамбль стал одним из культурных символов страны.
"Из жизни ушёл руководитель ансамбля Валерий Халилов. Всемирно признанный профессионал, жизнелюбивый человек, которого я имел честь хорошо знать. Всего три дня назад ему вручали премию правительства РФ за организацию единственного в своём роде фестиваля "Спасская башня". Всего три дня назад он делился со мной громадьём планов о работе создаваемой нами Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах — "Духовое общество", — говорится в телеграмме министра.
Поисково-спасательные работы на месте крушения Ту-154 в Сочи
На борту кроме военнослужащих были журналисты федеральных СМИ и артисты ансамбля имени Александрова.
Первый канал, НТВ и "Звезда" подтвердили гибель своих журналистов в авиакатастрофе.
В списке пассажиров значится и глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза. Она везла в Латакию медикаменты для госпиталя. В фонде надеются, что Глинка могла вылететь в Сирию другим рейсом.
Самолет упал в Черном море. Обломки фрагментов корпуса нашли в полутора километрах от побережья Сочи на глубине 50-70 метров.
Спасатели намерены круглосуточно вести поиски людей.
Опознание погибших потребует генетической экспертизы, считает директор Центра имени Сербского Зураб Кекелидзе.
В качестве основных версий падения Ту-154 рассматриваются техническая неисправность воздушного судна и ошибка в пилотировании.
Семьи погибших при крушении получат компенсации. Размер выплат для военных составит до 7,8 миллиона рублей, для гражданских лиц — 3 миллиона рублей.
Президент Владимир Путин поручил председателю правительства Дмитрию Медведеву сформировать комиссию по расследованию автокатастрофы.
В России 26 декабря объявлено общенациональным днем траура по погибшим в авиакатастрофе.
Мединский подчеркнул, что из "жизни ушёл коллега и товарищ Антон Губанков – директор департамента культуры МО РФ".
"Я хорошо знал Антона – человека творческого, увлечённого, настоящего подвижника культуры. Знал его по работе в Санкт-Петербурге, Московской области и по нынешней службе – как яркого члена команды (главы МО) Сергея Шойгу, трудами которой в современную культуру вернулся новый яркий образ российской армии. Свои жизни все они отдали на пути в Сирию, где должны были выступать перед нашими солдатами и офицерами. Искренне соболезную семьям погибших, глубоко разделяю вашу скорбь. Министерство культуры окажет всё необходимое содействие Министерству обороны в оказании помощи семьям погибших и увековечении их памяти", — говорится в телеграмме.
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