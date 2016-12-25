Маргарита Симоньян соболезнует в связи с крушением самолета Ту-154

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Главный редактор международного информационного агентства "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила соболезнования в связи с крушением самолета Ту-154 в Черном море, написала она в своем микроблоге Twitter в воскресенье.

Ребята, скорбим вместе с вашими семьями! Нет слов. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 25 декабря 2016 г.

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Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром о крушении самолета Ту-154. На борту находились 92 человека.

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