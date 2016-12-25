Путин отменил участие в световом шоу в Петербурге 26 декабря из-за траура

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек — РИА Новости. Участие президента РФ Владимира Путина в световом шоу в Санкт-Петербурге 26 декабря будет отменено в связи с трауром по погибшим в результате крушения Ту-154 в районе Сочи, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Некоторые протокольные мероприятия могут быть отменены (в связи с трауром). Планировалось участие (президента) в световом шоу, которое организовано для горожан. Участие в нем будет отменено", — сказал Песков журналистам.

26 декабря должно состояться музыкальное световое представление на Дворцовой площади.

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