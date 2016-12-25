МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования в связи с крушением самолета Ту-154 в Черном море, написал он на своей странице в Facebook в воскресенье.

Самолет Минобороны РФ Ту-154, направлявшийся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".

"Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших", — сказал он.

"С глубокой скорбью и болью воспринял известие о катастрофе самолета Ту-154 над Черным морем. Потрясен этой трагедией… По информации СМИ, в списке жертв катастрофы – журналисты ведущих телеканалов, известный врач и благотворитель Елизавета Глинка, артисты Ансамбля песни и пляски российской армии имени А.В. Александрова. Крымчане хорошо знают и любят этот прославленный коллектив, который в марте 2014 года одним из первых выступил на полуострове с концертом в честь воссоединения Крыма с Россией. Это невосполнимые утраты", — сказал Аксенов.

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