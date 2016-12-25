Сенатор Карелова назвала доктора Лизу святым человеком

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова назвала главу благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку, известную как Доктор Лиза, святым человеком, способным на невероятно мужественные поступки.

Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром, что с радаров пропала отметка самолета Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. Минобороны уточнило, что фрагменты корпуса Ту-154 обнаружены в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров. Самолет направлялся в Сирию.

По данным военного ведомства, среди находившихся на борту была Елизавета Глинка. Как сообщил глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов, Доктор Лиза летела в Сирию, чтобы отвезти медикаменты для госпиталя в Латакии. Официальной информации о гибели Глинки не поступало.

"Потрясена известием о гибели Елизаветы Глинки, Доктора Лизы, с которой судьба дала мне счастье быть знакомой. Невероятно, абсолютно не верится в то, что о Докторе Лизе надо говорить в прошедшем времени", — сказала Карелова РИА Новости.

По словам вице-спикера, из-за занятости Глинки им не удалось встретиться на недавнем международном благотворительном форуме в Уфе для вручения ей очередной для нее награды.

"Но для Елизаветы Петровны награды мало что значили. Она жила и действовала, ведомая мощнейшей верой в силу деятельного добра. Она была уникальным, потрясающим, можно сказать, святым человеком. Мало в наши дни людей, способных на такие мужественные поступки, которые она совершала", — сказала Карелова.

Как отметила сенатор, совсем недавно Елизавета Глинка сказала: "Мы никогда не уверены в том, что вернемся назад живыми, потому что война — это ад на Земле. Но мы уверены в том, что добро, сострадание и милосердие работают сильнее любого оружия".

"Она и была сильнее любого оружия. Вечная, светлая ей память. Вечная светлая память всем, кто был на борту самолета, летевшего в Сирию", — сказала Карелова.

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