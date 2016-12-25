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Общество

Сенатор Карелова назвала доктора Лизу святым человеком

Тема:
Крушение самолета Ту-154 Минобороны (186)
14:0025.12.2016
(обновлено: 14:05 25.12.2016)
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Глава фонда Справедливая помощь Елизавета Глинка. Архивное фото
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова назвала главу благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку, известную как Доктор Лиза, святым человеком, способным на невероятно мужественные поступки.

Исполнительный директор фонда Справедливая помощь Елизавета Глинка. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Кузнецов
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Секретарь Общественной палаты: доктор Лиза была человеком с большой буквы

Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром, что с радаров пропала отметка самолета Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. Минобороны уточнило, что фрагменты корпуса Ту-154 обнаружены в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров. Самолет направлялся в Сирию.

По данным военного ведомства, среди находившихся на борту была Елизавета Глинка. Как сообщил глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов, Доктор Лиза летела в Сирию, чтобы отвезти медикаменты для госпиталя в Латакии. Официальной информации о гибели Глинки не поступало.

Врач Елизавета Глинка. Архивное фото
© РИА Новости. Кирилл Каллиников
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Доктор Лиза летела в Сирию, чтобы отвезти лекарства для госпиталя в Латакии

"Потрясена известием о гибели Елизаветы Глинки, Доктора Лизы, с которой судьба дала мне счастье быть знакомой. Невероятно, абсолютно не верится в то, что о Докторе Лизе надо говорить в прошедшем времени", — сказала Карелова РИА Новости.

По словам вице-спикера, из-за занятости Глинки им не удалось встретиться на недавнем международном благотворительном форуме в Уфе для вручения ей очередной для нее награды.

"Но для Елизаветы Петровны награды мало что значили. Она жила и действовала, ведомая мощнейшей верой в силу деятельного добра. Она была уникальным, потрясающим, можно сказать, святым человеком. Мало в наши дни людей, способных на такие мужественные поступки, которые она совершала", — сказала Карелова.

Как отметила сенатор, совсем недавно Елизавета Глинка сказала: "Мы никогда не уверены в том, что вернемся назад живыми, потому что война — это ад на Земле. Но мы уверены в том, что добро, сострадание и милосердие работают сильнее любого оружия".

"Она и была сильнее любого оружия. Вечная, светлая ей память. Вечная светлая память всем, кто был на борту самолета, летевшего в Сирию", — сказала Карелова.

Все новости о ЧП с самолетом Ту-154 Минобороны России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>

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