Все культурные мероприятия в Москве начнутся с минуты молчания

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Все культурные мероприятия в Москве в воскресенье будут начинаться с минуты молчания в память о жертвах авиакатастрофы с Ту-154 под Сочи, заявил РИА Новости руководитель московского департамента культуры Александр Кибовский.

Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром, что с радаров пропала отметка самолета Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. Минобороны уточнило, что фрагменты корпуса Ту-154 обнаружены в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров.

По самым последним данным военного ведомства, на борту воздушного судна находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".

"Сейчас самое главное, чтобы все было сделано в отношении родных и близких эти людей. И обычно всех артистов провожают аплодисментами, у нас сегодня во всех наших театрах, где у нас будут программы, и мы не можем их отменить, все наши вечерние мероприятия будут начинаться с минуты молчания в память о наших коллегах", — сказал Кибовский, выразив соболезнования родным и близким погибших.

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