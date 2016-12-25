Все культурные мероприятия в Москве начнутся с минуты молчания

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Все культурные мероприятия в Москве в воскресенье будут начинаться с минуты молчания в память о жертвах авиакатастрофы с Ту-154 под Сочи, заявил РИА Новости руководитель московского департамента культуры Александр Кибовский.
По самым последним данным военного ведомства, на борту воздушного судна находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".
"Сейчас самое главное, чтобы все было сделано в отношении родных и близких эти людей. И обычно всех артистов провожают аплодисментами, у нас сегодня во всех наших театрах, где у нас будут программы, и мы не можем их отменить, все наши вечерние мероприятия будут начинаться с минуты молчания в память о наших коллегах", — сказал Кибовский, выразив соболезнования родным и близким погибших.
Все новости о крушении самолета Ту-154 Минобороны России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>