Кибовский: ансамбль Александрова нес заряд позитива и гордости за Россию

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Ансамбль им. Александрова, артисты которого находились на борту потерпевшего крушение под Сочи Ту-154, это уникальный коллектив, несущий заряд гордости за Россию, масштаб потери пока сложно осознать, заявил РИА Новости руководитель московского департамента культуры Александр Кибовский.

Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром о крушении самолета Ту-154. Среди пассажиров на борту самолета были артисты ансамбля имени Александрова.

"Пока даже трудно осознать масштаб потери. Ансамбль – это же не просто коллектив, это наша гордость. Не зря западные комментаторы называли его не иначе как "поющим оружием Кремля". Потому что тот заряд позитива, гордости за нашу страну, которые они несли, — их просто залы не отпускали! Да, это люди в форме, но они всегда несли позитив. И это были профессионалы с большой буквы, уникальный симбиоз талантов", — сказал РИА Новости Кибовский.

Он признался, что уже сейчас "с ужасом думает о том, как восполнить эту образовавшуюся трагическую нишу". "Такие коллективы делаются не годами, десятилетиями. И то, что вот так, одним махом мы потеряли такую замечательную команду — это, конечно, великая трагедия, масштабы которой нам предстоит осознать", — добавил глава московского департамента культуры.

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