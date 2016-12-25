В ростовской консерватории вспоминают о солисте ансамбля Александрова

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 дек – РИА Новости, Иван Капустин. Владимир Халимон, один из солистов ансамбля Александрова, летевший на борту рухнувшего близ Сочи самолета Ту-154, был очень добрым и отзывчивым студентом, вспоминает его сокурсница по Ростовской государственной консерватории им. Рахманинова Араксия Минасьянц.

"С Владимиром я училась на одном курсе. Хороший, отзывчивый студент; добрый, порядочный был мальчик. Всегда во всем принимал участие, хорошо учился. Очень жаль, что так случилось", — рассказала Минасьянц, специалист Центра трудоустройства выпускников консерватории.

Она также рассказала, что Халимон познакомился в консерватории со своей будущей женой Евгенией.

"Совмещал учебу с работой в Москве, окончил заочно вокальное отделение в прошлом году" — пояснила собеседник агентства", — добавила она.

По самым последним данным военного ведомства, на борту воздушного судна, потерпевшего крушение близ Сочи, находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, двое федеральных госслужащих.

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