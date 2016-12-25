СОГАЗ готов в кратчайшие сроки произвести выплаты по разбившемуся Ту-154

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Страховая компания "Согаз" готова в кратчайшие сроки произвести выплаты по факту крушения самолёта Ту-154, принадлежавшего Минобороны РФ; семьи погибших военных получат более чем по 5,8 миллиона рублей, сообщили РИА Новости представитель компании.

"Все военнослужащие Минобороны РФ и другие пассажиры, находившиеся на борту Ту-154, потерпевшего в воскресенье крушение над Черным морем, смогут получить компенсации в страховой компании "СОГАЗ". Страховая компания готова произвести выплаты в кратчайшие сроки", — сказали в страховой компании.

СОГАЗ подтвердил, что ответственность Минобороны РФ за причинение вреда жизни, здоровью и (или) имуществу третьих лиц при эксплуатации воздушных судов застрахована. Выплаты по страхованию гражданской ответственности Минобороны РФ будут производиться в соответствии с действующим законодательством.

Кроме того, в компании рассказали, что с 1 января 2015 года между Министерством обороны РФ и страховой группой "СОГАЗ" действует государственный контракт по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним лиц, граждан, призванных на военные сборы. Страхование производится в соответствии с законом № 52-ФЗ.

Помимо этого СОГАЗ в рамках закона №306-ФЗ "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат" уполномочен производить выплаты единовременных пособий из средств Минобороны. Размер компенсаций семье каждого погибшего военнослужащего составит в общей сложности более 5,8 миллиона рублей, из которых 2,337 миллиона рублей – страховая выплата и 3,506 миллиона рублей – единовременное пособие.

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