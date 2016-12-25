Глава Тверской области выразил соболезнования в связи с крушением Ту-154

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении самолета Ту-154 под Сочи.

"От имени всех жителей Тверской области выражаю глубокие соболезнования родным и близким членов экипажа и пассажиров самолета Ту-154. Мы всегда будем помнить о людях, погибших при исполнении своего служебного долга. Прошу передать слова поддержки семьям военнослужащих и артистов Ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова", — привели в пресс-службе правительства Тверской области слова из телеграммы, направленной главой региона министру обороны РФ Сергею Шойгу.

Соболезнования направлены также руководству Первого канала, телеканалов НТВ и "Звезда".

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