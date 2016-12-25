В фонде доктора Лизы надеются, что она могла улететь в Сирию другим рейсом

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. В благотворительном фонде "Справедливая помощь" надеются, что в воскресенье в Сирию мог лететь и второй борт, помимо рухнувшего в Черное море Ту-154, и глава фонда Елизавета Глинка могла быть на нем, заявила помощница Доктора Лизы Наталья Авилова.

"Мы придерживаемся той тактики, что официальный комментарий даст Минобороны – подтверждение, опровержение, были ли опоздавшие, кто-то, может быть, не успел на спецборт. Но все, кто сейчас получил списки тех, кто был на борту, я уверена, молятся и надеются только на одно: что произошло чудо, что их близкий человек в последний момент не попал на спецборт", — сказала Авилова РИА Новости.

Информации о том, был ли в этот день второй самолет в Сирию, нет. Известно только, что вылет был в этот день и Доктор Лиза направлялась с гуманитарным грузом.

"Да, сейчас она не доступна, ей не дозвониться, но, возможно, просто потому, что был второй самолет и она летит им. Я думаю, наши ожидания ничем не отличаются от всех тех, кто сейчас получил это ужасное известие", — заметила помощница Доктора Лизы.

Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром, что с радаров пропала отметка самолета Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. Минобороны уточнило, что фрагменты корпуса Ту-154 обнаружены в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров.

По самым последним данным военного ведомства, на борту воздушного судна находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".

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