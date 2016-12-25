Матвиенко потрясена крушением Ту-154 и соболезнует родным погибших

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко потрясена известием об авиакатастрофе Ту-154 и искренне переживает со всеми, кто потерял родных и близких в этой трагедии.

"Глубоко потрясена известием о страшной авиакатастрофе, произошедшей сегодня вблизи города Сочи. Многим российским семьям эта трагедия принесла большое горе. Я искренне переживаю вместе со всеми, кто потерял родных и близких, чья жизнь оборвалась безвременно", — говорится в телеграмме, направленной Матвиенко на имя министра обороны Сергея Шойгу.

Как сообщила пресс-служба Совфеда, в телеграмме спикер попросила передать ее соболезнования семьям погибших.

"Мужества им и душевных сил пережить невосполнимую утрату", — говорится в телеграмме.

Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром, что с радаров пропала отметка самолета Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. Минобороны уточнило, что фрагменты корпуса Ту-154 обнаружены в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров.

По самым последним данным военного ведомства, на борту воздушного судна находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".

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