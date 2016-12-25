Секретарь Общественной палаты: доктор Лиза была человеком с большой буквы

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Секретарь Общественной палаты РФ Александр Бречалов выразил слова скорби в связи с крушением самолета Ту-154, на борту которого находились восемь членов экипажа и 84 пассажира.

"Это ужасная новость. От лица Общественной палаты РФ и себя лично выражаю соболезнования родственникам и близким погибших, находившихся на борту самолёта Ту-154, летевшего в Сирию. Артисты и журналисты — самые уязвимые люди в любых войнах", — сказал Бречалов РИА Новости.

Секретарь ОП также подчеркнул, что правозащитница Елизавета Глинка была прекрасным человеком.

"Елизавета Глинка — гражданский активист, правозащитник и человек с большой буквы, с открытым сердцем и готовая прийти на помощь в любой ситуации. Она делала все, как умела и понимала. Совсем недавно она получила Государственную премию за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности. Это большая потеря для всех нас. Скорбим…", — сказал он.

На борту потерпевшего крушение близ Сочи Ту-154 находились восемь членов экипажа и 84 пассажира — восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, девять журналистов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза и двое федеральных госслужащих.

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