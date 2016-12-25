Омбудсмен Москалькова соболезнует близким погибших пассажиров Ту-154

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила соболезнования близким, друзьям и коллегам пассажиров Ту-154, потерпевшего крушение на Черным морем.

"Рано утром пришла весть о страшной трагедии в небе над Черным морем: в районе Сочи потерпел катастрофу Ту-154. Погибли члены экипажа, артисты ансамбля имени Александрова и журналисты, летевшие в Латакию поздравлять наших военнослужащих с Новым годом… Самые сердечные соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам погибших. Вечная память", — написала Москалькова в своем Instagram.

На борту воздушного судна находились восемь членов экипажа и 84 пассажира — восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, девять журналистов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, двое федеральных госслужащих.

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