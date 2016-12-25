МЧС в связи с новогодними праздниками перешло в режим повышенной готовности

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Подразделения МЧС России перешли в режим повышенной готовности на новогодние и рождественские праздники, сообщает спасательное ведомство.

"В целях обеспечения готовности сил и средств МЧС России к оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и происшествия в предпраздничные, праздничные и выходные дни с 09.00 мск 25 декабря до 09.00 мск 16 января органы управления и силы постоянной готовности МЧС России переведены в режим функционирования "повышенная готовность", — сказал собеседник агентства.

По его словам, уточнены вопросы взаимодействия с другими службами и ведомствами, входящими в Единую государственную систему по предупреждению чрезвычайных ситуаций (РСЧС), при ликвидации последствий возможных ЧС в этот период.

"Кроме того, разработаны планы применения сил и средств в случае возникновения чрезвычайных ситуаций", — отметили в МЧС.

В министерстве добавили, что вопросы обеспечения безопасности во время новогодних праздников являются наиболее актуальными в деятельности МЧС в этот период, когда возрастает количество пожаров.