Кабардино-Балкария получила более 20 новых школьных автобусов

НАЛЬЧИК, 24 дек – РИА Новости. Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков в субботу вручил ключи от 23 новых школьных автобусов руководителям муниципальных образований республики, сообщает пресс-служба руководителя региона.

"Школьные автобусу марок Ford и Газель Next оснащены специальными навигационными комплексами на базе ГЛОНАСС, тахографами, автоматической остановочной тормозной и оповестительной системами, ограничителями скорости, кнопкой вызова водителя", — говорится в сообщении.

Современный транспорт заменит отслужившую свой срок автомобильную технику в образовательных учреждениях республики.

"В стране не все так просто, но, несмотря ни на что, государство помогает регионам, делает все, чтобы обеспечить безопасность перевозок детей", — отметил Коков на церемонии вручения ключей от автобусов.

Он также высказался за бережное отношение и максимально эффективное использование нового транспорта.