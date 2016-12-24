Погода в Симферополе улучшилась, аэропорт работает в штатном режиме

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек — РИА Новости, Максим Грознов. Аэропорт Симферополя принимает и отправляет рейсы в связи с улучшением видимости и погодных условий, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью международного аэропорта Симферополь Игорь Лаптев.

В субботу несколько рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга, направлявшиеся в Симферополь, приземлились на запасных аэродромах Краснодарского и Ставропольская краев, прилет и отправка рейсов в Симферополе задерживались из-за тумана и плохой видимости.

"Погодная обстановка улучшилась, сейчас штатная работа аэропорта восстановлена", — сказал Лаптев.

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Из всех рейсов, которые ранее были вынуждены приземлиться не в Симферополе, а на запасных аэродромах в Сочи, Краснодаре и Минеральных водах, в Симферополь пока не вылетели лишь два самолета из Сочи: авиакомпаний "Аэрофлот" и "Россия", сообщил Лаптев.

Представитель аэропорта отметил, что для отправки и принятия запоздавших рейсов работа авиапредприятия будет продлена на ночное время.

В настоящее время в районе аэропорта сохраняется переохлажденный туман, но вертикальная видимость выросла с 60 до 90 метров. Температура воздуха — минус шесть градусов.

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