Скончался бывший посол России в Армении Владимир Ступишин

ЕРЕВАН, 24 дек — РИА Новости, Гамлет Матевосян. Российский дипломат, бывший посол РФ в Армении (1992-1994 гг.) Владимир Ступишин скончался в возрасте 84 лет, сообщил в субботу пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Тигран Балаян.

Владимир Ступишин был первым чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Армении после распада СССР. Занимал эту должность с марта 1992 года по сентябрь 1994 года. Был убежденным сторонником стратегического союза Армении и России. Поддерживал право народа Нагорного Карабаха на самоопределение.