В Краснодарском крае полностью восстановили энергоснабжение
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. МЧС полностью восстановило электроснабжение в Краснодарском крае, где в трех населенных пунктах в субботу утром остались без света более 13 тысяч человек, сообщается на сайте регионального управления спасательного ведомства.
"По состоянию на 13.10 24 декабря работы по восстановлению электроснабжения полностью завершены", — говорится в сообщении.
В субботу утром сообщалось о частичном отключении электроэнергии в трех населенных пунктах Темрюкского района с населением 13,6 тысячи человек.