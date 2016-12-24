В Краснодарском крае полностью восстановили энергоснабжение

© РИА Новости. Нина Зотина Перейти в фотобанк Власти Сочи просят жителей города помочь в очистке пальм от снега МЧС полностью восстановило электроснабжение в Краснодарском крае, где в трех населенных пунктах в субботу утром остались без света более 13 тысяч человек, сообщается на сайте регионального управления спасательного ведомства.

"По состоянию на 13.10 24 декабря работы по восстановлению электроснабжения полностью завершены", — говорится в сообщении.

В субботу утром сообщалось о частичном отключении электроэнергии в трех населенных пунктах Темрюкского района с населением 13,6 тысячи человек.