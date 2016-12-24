Талантливым детям вручили премии "Гордость и Надежда Санкт-Петербурга"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек — РИА Новости. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко вручили талантливым детям, отличившимся в различных областях знаний, культуры и спорта, премии "Гордость и Надежда Санкт-Петербурга".

Премии вручались в рамках Новогоднего детского бала в Таврическом дворце, куда были приглашены талантливые школьники из Петербурга и Ленинградской области.

"На этот бал мы пригласили ребят, которые являются победителями всероссийских и международных олимпиад, конкурсов, спортивных соревнований. Несмотря на ваш юный возраст, вы уже добились первых побед в вашей жизни. Мы вас с этим поздравляем. Не останавливайтесь на достигнутом, двигайтесь вперед", — сказала Матвиенко на церемонии вручения премий.

Среди номинантов премии — 12 победителей школьных и всероссийских олимпиад, международных спортивных соревнований, лауреаты международных музыкальных конкурсов.

Губернатор Петербурга поблагодарил спикера Совета Федерации за возрождение традиции празднования Нового года в Таврическом дворце, где первый бал-маскарад прошел более 200 лет назад, и учреждение премии "Гордость и Надежда Санкт-Петербурга".

"Я хотел бы пожелать вам всем верить в новогоднюю сказку, верить в то, что под Новый год приходит Дед Мороз и ваши самые сокровенные желания он обязательно исполнит. Пусть ваши желания будут добрыми, правильными, а мы, взрослые, постараемся, чтобы эта сказка стала былью", — отметил на церемонии губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.