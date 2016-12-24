На Кубани частично восстановили электроснабжение

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. МЧС восстановило электроснабжение в двух населенных пунктах Краснодарского края, еще в одном остаются без света более 8 тысяч человек, сообщается в субботу на сайте регионального спасательного ведомства.

Ранее сообщалось, что о нарушении электроснабжения трех населенных пунктов с населением более 13 тысяч человек в Темрюкском районе Краснодарского края.

"По состоянию на 11.30 без электроснабжения остается частично один населенный пункт Тамань 8800 человек. Социально значимых объектов в зоне отключения нет", — говорится в сообщении.

Аварийно-восстановительные работы проводятся с привлечением 10 человек и 4 единиц техники.