Россия подпишет Туркмению на зарубежную периодику

АШХАБАД, 24 дек — РИА Новости, Амангельды Нурмурадов. Агентство "Роспечать" и ООО "Информнаука" (РФ) подпишут пользователей в Туркменистане на иностранные периодические издания на первое полугодие 2017 года, сообщают в субботу местные СМИ.

Соответствующее постановление на заседании правительства подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ разрешает министерству связи Туркменистана заключить с агентством "Роспечать" и ООО "Информнаука" контракты на оформление подписки на периодические издания зарубежных стран на первое полугодие 2017 года для туркменских потребителей.

Согласно президентскому постановлению, иностранные газеты и журналы будут получать центральные органы государственной власти и управления, научные учреждения страны, а также совместная туркмено-российская общеобразовательная школа имени А.С. Пушкина.

В постановлении говорится, что подписка на иностранную периодику осуществляется в целях ускоренного развития Туркменистана, а также изучения и адаптированного внедрения в стране достижений и опыта зарубежных стран в науке, технике, экономике, образовании, здравоохранении и других сферах.