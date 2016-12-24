В московском метро академия Михалкова представила спектакль "Воскресение"

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Академия кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова в ночь с пятницы на субботу в рамках акции "Театральная ночь в метро" представила фрагменты спектакля "Воскресение" на станции московского метро "Кропоткинская", сообщила пресс-служба академии.

"Кропоткинская" на одну ночь превратилась в театральные подмостки, где слушатели актёрской мастерской Академии Н.С. Михалкова показали фрагменты пластического спектакля "Воскресение" по одноименному произведению Льва Толстого. Официальная премьера спектакля намечена на 11 января 2017 года в московском Доме музыки.

В экспериментальном спектакле в версии "без слов" хрестоматийное произведение великого русского писателя показано на языке тела, движения и жестов.

"Для нас это получился своего рода большой театральный эксперимент. В хореографической постановке мы решили поэкспериментировать с точки зрения хронологии событий, так как этот роман – роман-воспоминание, и он отчасти не является завершенным. Всё воспроизведение действия — это лишь обрывки воспоминаний, действий, поступков", — цитирует пресс-служба режиссера спектакля Сергея Землянского.

Режиссер отметил, что "Воскресение" — это спектакль о любви и вере, о предательстве и пороке, о чести и безрассудстве, о человеческой судьбе и её соприкосновении с судьбоносной точкой невозврата"

Над созданием учебного спектакля работали режиссёр-хореограф Сергей Землянский, художник-постановщик Максим Обрезков, композитор Павел Акимкин, либретто – Владимир Моташнев, художник по свету – Александр Сиваев.

"Театральная ночь в метро" продолжает цикл мероприятий, приуроченных к Году российского кино-2016, организованных в рамках культурно-образовательного проекта "Ночь в метро". В ноябре уже прошла "ночь социальной рекламы", а в прошлом году на "Новослободской" прошла "Ночь йоги в метро", на которую пришли более 100 человек. В январе 2016 года на "Менделеевской" прошла шоу-лекция, посвящённая изобретателю Николе Тесте. А в конце мая на "Сретенском бульваре" зрители смогли увидеть выступления лучших российских иллюзионистов и узнать об истории этого жанра в России.