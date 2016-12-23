Врио калининградского губернатора считает невозможной энергоблокаду региона

КАЛИНИНГРАД, 23 дек — РИА Новости. Энергетическая блокада Калининградской области невозможна, однако пока в регионе нет резервных источников энергии, заявил журналистам временно исполняющий обязанности губернатора региона Антон Алиханов.

В пятницу в ходе ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин напомнил, что вхождение стран Прибалтики в европейское энергокольцо создает проблемы для энергоснабжения Калининградской области. Их решение требует от России дополнительных финансовых ресурсов. Для надежного энергоснабжения региона планируются поставки сжиженного природного газа, строительство электростанций, не исключено использование малых АЭС, отметил президент.

"Калининградская энергосистема связана с Единой энергетической системой России через электрические сети энергосистем Белоруссии, Эстонии, Латвии, Литвы. Несмотря на то, что вокруг нас создается некое прибалтийское кольцо, энергетическая блокада Калининграда невозможна", — сказал Алиханов.

По его словам, в настоящее время в области работает один крупный энергоисточник — Калининградская ТЭЦ-2 мощностью 900 МВт, на долю которой приходится более 98% всей вырабатываемой электроэнергии. Станция производит больше электроэнергии, чем потребляет регион. Однако Алиханов отметил, что располагаемая мощность Калининградской ТЭЦ-2 не резервируется дополнительными источниками энергии.

Глава региона добавил, что министерство энергетики РФ разработало комплекс мероприятий по строительству новых генерирующих мощностей и объектов газоснабжения на территории Калининградской области. Распоряжением российского правительства утвержден план мероприятий об обеспечении энергоснабжения региона. По словам Алиханова, на модернизацию энергосистемы области выделяется более 100 миллиардов рублей.

"Есть хорошие новости и по газу. Будут построены новые объекты газоснабжения, терминал сжиженного природного газа, а также будет расширено существующее хранилище природного газа. Они создадут "подушку безопасности" в случае прекращения газоснабжения со стороны Литвы", — добавил Алиханов.

Власти РФ приняли решение построить в Калининградской области четыре электростанции суммарной мощностью около 1 ГВт (трех газовых, одной угольной). Алиханов отметил, что уже началась поставка оборудования на строящиеся газовые станции, две из которых будут введены в эксплуатацию в начале 2018 года. Они позволят обеспечить резервирование Калининградской ТЭЦ-2. Строительство одной угольной станции позволит запитать социальные и объекты Минобороны в случае перебоя с газоснабжением региона. Профицит энергии можно будет использовать в том числе для роста производства на территории региона.

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