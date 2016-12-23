На господдержку организаций инвалидов выделят полтора миллиона рублей

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении почти 1,5 миллиарда рублей на господдержку общероссийских общественных организаций инвалидов в 2017 году. Соответствующий документ опубликован на сайте кабинета министров в пятницу.

"Подписанным распоряжением утверждено распределение в 2017 году субсидий из федерального бюджета в объеме 1499,8 миллионов рублей на государственную поддержку общероссийских общественных организаций инвалидов", — говорится в сообщении.

Так, субсидии предоставляются "Всероссийскому обществу инвалидов", "Всероссийскому обществу слепых", "Всероссийскому обществу глухих", общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы – "Инвалиды войны".