Закон о декриминализации побоев родственников планируют принять в январе

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Госдума планирует принять закон о декриминализации побоев близких родственников в январе 2017 года, на первых пленарных заседаниях, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в пятницу выступил против перекошенных стандартов в ювенальной юстиции, подчеркнув, что бесцеремонное вмешательство в семью недопустимо. Он также сказал, что "детей лучше не шлепать и не ссылаться при этом на какие-то традиции", существует много других способов воспитания.

"Мы на первом же заседании в январе будем его (законопроект) рассматривать не впопыхах, а с широкой дискуссией, чтобы выслушать все стороны и принять решение сознательно. И я думаю, что в январе мы этот закон примем", — сообщил Крашенинников.

Депутат пояснил, что Дума из-за запоздавшего заключения правительства на данный проект закона и перенасыщенной повестки в последние думские заседания приняла решение о переносе его рассмотрения на январь 2017 года.

"Мы хотим его более осознанно обсудить, и, безусловно, если у нас все пойдет нормально, есть основания говорить о том, что мы в январе это закон примем", — пояснил парламентарий.

Данный законопроект был внесен в Госдуму в ноябре этого года группой депутатов от "Единой России" совместно с сенаторами. Профильный комитет Госдумы на своем заседании одобрил данный законопроект и рекомендовал к принятию.