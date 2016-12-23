Совфед отреагирует на заявление Путина о "перекосах" в ювенальной юстиции

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Позиция Владимира Путина о недопустимости "перекошенных" стандартов в ювенальной юстиции услышана в парламенте, именно она будет ориентиром на ближайшее время, убеждена член комитета по конституционному законодательству Елена Афанасьева.

Ранее в пятницу на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин выступил против "перекошенных" стандартов в ювенальной юстиции. По его словам, "бесцеремонное вмешательство в семью" недопустимо.

"Услышана ли эта точка зрения в Госдуме и Совете Федерации? Конечно, услышана, это даже не обсуждается. Думаю, это будет ориентиром, направлением в нашей работе на ближайшее время", — сказала она РИА Новости.

Сенатор отметила, что регулярно предпринимаются попытки внедрения элементов ювенальной юстиции в российское законодательство, в ряде регионов это идёт в порядке эксперимента.

"Но перекосов, безусловно, быть не должно. Ювенальная юстиция — это, действительно, вмешательство в дела семьи, когда не то что за шлепок, а буквально за косой взгляд родителя ребёнок может быть изъят из семьи, причём вернуть его будет очень сложно", — заявила Афанасьева.

Признав, что те, кто пытается внедрить элементы ювенальной юстиции в отечественное законодательство, "не остановятся ни при каком раскладе", она отметила, что законодатели и в Госдуме, и в Совете Федерации должны быть "очень осторожны" и следить за любым законом на предмет наличия в нем элементов ювенальной юстиции.