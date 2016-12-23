Минкомсвязь предложила хранить контент по "пакету Яровой" до шести месяцев

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости/Прайм. Интернет-компании могут обязать хранить содержание электронных сообщений (голос, видео, текст) пользователей в течение шести месяцев, следует из подготовленного Минкомсвязью проекта постановления правительства, устанавливающего порядок, сроки и объемы хранения информации в рамках "пакета Яровой".

"Организатор распространения информации (ОРИ) хранит содержание электронных сообщений в хранилище, обеспечивая его обновление в объеме, достаточном для его хранения в течение шести месяцев", — говорится в проекте. Хранению подлежит содержание текстовых сообщений; голосовой информации; изображений; звуковой информации; видео-информации и иных электронных сообщений. Хранение этих данных должно осуществляться на территории РФ.

Организатор распространения информации должен будет предоставлять эти сведения уполномоченным государственным органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. Запрос на получение информации с оборудования ОРИ осуществляется по команде с пункта управления оперативно-розыскных мероприятий при организации круглосуточного удаленного доступа к хранилищу.

При этом каналы связи с пунктом управления, организуемые организатором распространения информации на территории РФ, должны обеспечить съем содержания электронных сообщений уполномоченными госорганами для исполнения возложенных на них задач в порядке и случаях, установленных федеральными законами.

Необходимое количество и тип цифровых каналов связи, а также точки подключения хранилища содержания электронных сообщений к пункту управления ОРМ определяет уполномоченный государственный орган, осуществляющий оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности в субъекте Российской Федерации.

Президент РФ в июле подписал антитеррористический пакет. Закон, в числе прочего, предусматривает, что операторы связи и интернет-компании обязаны хранить текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео, иные электронные сообщения пользователей в срок до шести месяцев. Точные сроки должно установить правительство.