Член СПЧ об алкоголизации в России: эту болезнь необходимо лечить

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Повышение цен на спиртное не поможет решить проблему алкоголизации населения, алкоголизм — болезнь, ее нужно лечить и не допускать на ранних стадиях, считает член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Анита Соболева, возглавляющая профильную комиссию по социальным правам.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время итоговой пресс-конференции заявил, что проблема алкоголизации населения в России не больше, чем в других странах, однако бороться с ней нужно, но не принятием запретительных мер.

"В других странах тоже алкоголизация растет, и тоже государства с этой проблемой пытаются бороться. Причем она не только неблагополучные, но и благополучные слои населения охватывает. Так что здесь по разным странам, действительно, картина у нас не самая плохая, хотя все равно тревожная", — сказала РИА Новости Соболева. При этом не должно успокаивать то, что есть страны, где ситуация хуже, подчеркнула она.

"Понятно, что просто за счет того, что повысим цену на спиртное, мы проблему алкоголизма не решим: значит у нас будут больше травиться и "Боярышником", и незамерзайкой, и чем угодно еще. А рынок, поскольку есть спрос, будет это предлагать. Ну и плюс самогоноварение опять вернется", — предположила глава комиссии.

Естественно, алкогольная продукция не должна быть и совсем дешевой и доступной, но при этом нужно понимать, что алкоголизм — это болезнь, уточнила Соболева.

"И если алкоголику надо выпить, он оставит семью без денег, он будет пить любую жидкость, которая ему нужна и доступна по цене, но он не бросит. Это болезнь, значит, ее надо лечить и надо ее не допускать на ранних стадиях", — полагает правозащитница.

Массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник" произошло в Иркутске в выходные. За несколько дней количество погибших достигло 75 человек. Следователи возбудили уголовное дело по статье "производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц". Установлен склад хранения продукции. Всего по делу о контрафактном "Боярышнике" в Иркутске были задержаны 13 человек.