Детский омбудсмен заявила о приоритете прав родителей воспитывать детей

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила о необходимости защищать право ребенка воспитываться в семье, а также подчеркнула приоритетность прав родителей на воспитание своих детей.

В пятницу в ходе большой ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин выступил против перекошенных стандартов в ювенальной юстиции. Он отметил, что существует много других способов воспитания детей без "всяких шлепков". Путин также подчеркнул, что "бесцеремонное вмешательство в семью недопустимо".

"За последние 5 лет в стране на 34,2% снизилось число родителей, лишенных родительских прав: с 50 тысяч человек в 2011 году до 33 тысяч человек. Вместе с тем, сегодня часто приходится напоминать о приоритетности прав родителей на воспитание детей, презумпции добросовестности родителей при воспитании детей, невмешательства в частную жизнь. Наша задача – защитить право ребенка воспитываться в семье. Сегодня важно искать пути поддержки и помощи семье, находящейся в трудной жизненной ситуации", — цитирует слова Кузнецовой пресс-служба омбудсмена.

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