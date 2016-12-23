Минфин предлагает запретить перевозки немаркированного алкоголя

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости/Прайм. Перемещение по территории России немаркированного алкоголя планируется запретить в ближайшее время, заявил в пятницу журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Планируется в ближайшее время ввести запрет на перемещение по территории Российской Федерации алкогольной продукции, не маркированной в соответствии с законодательством Российской Федерации", — сказал Силуанов.

Он отметил, что "проекты федеральных законов, предполагающие названные изменения, практически готовы к внесению в Государственную думу".